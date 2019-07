Video: Iraan avaldas video, mis väidetavalt näitab Briti tankeri meeskonda

Kaadrid avalikustas näljapäeval Iraani poolametlik uudisteagentuur Fars. Video näib koosnevat etendatud kaadritest, millel tankeri meeskonnaliikmed teevad erinevaid tegevusi kokkamisest kuni tankeri juhtimiseni.

Laeva juhtiva ettevõtte pressiesindaja ütles CNN-le, et nad ei saa kinnitada video ehtsust, või seda, kust video pärit on.

Ühendkuningriikide lipu all seilav laev on pärit Rootsist ja 23 pardal olnud meremeest on pärit Indiast, Lätist, Filipiinidelt ja Venemaalt.

Ühe India meremehe Dijo Pappachani perekond ütles CNN-le, et neil ei ole õnnestunud pereliikmega ühendust saada.

Pappachani nõbu Joseph Vincent ütles, et Pappachan helistas oma perekonnale reedel ja rääkis emaga umbes tunni. Laupäva hommikul teatas Stena Bulki Mumbai peakontor Pappachani omastele, et alus hõivati.

Stena Bulk ütles, et on olnud ühenduses Ühendkuningriikide ja Rootsi valitsustega ja kohalike ametnikega meeskonnaliikmete koduriikidest. Ettevõte lubas kinnipeetud meremeeste perekondi olukorraga kursis hoida.

Briti tanker Stena Impero. FOTO: HASAN SHIRVANI / AFP / Scanpix

Ettevõtte juht Erik Hanell ütles eksklusiivses intervjuus, et Iraani võimud ei ole siiani nendega ühendust võtnud, kuid nad on teistelt allikatelt kuulnud, et takeri meeskond on arvestades asjaolusid hea tervise juures.

Tankeri hõivamine märkis järgmist punkti Iraani ja Läänevõimude vahelistes pingetes, mis said alguse, kui USA president Donald Trump 2015. aasta tuumaleppest taganes.

Ühendkuningriigid olid samuti osa tuumaleppest, mis varises kokku USA karmide sanktsioonide tõttu. Suurbritannia valitsus on koostöös Prantsusmaa ja Saksamaaga üritanud lepet päästa, kuid tulutult.

Suurbirtannia hoiatas Iraani, et kui viimane tankerit ei vabasta, järgnevad karmid tagajärjed. Tankeri kaaperdanud Iraani revolutsiooniväed süüdistasid alust rahvusvaheliste regulatsioonide rikkumises.

Sateliitfoto Stena Impero tankerist Hormuzi väinal. FOTO: Satellite image ©2019 Maxar Technologies HANDOUT / EPA / Scanpix

«Ei ole mingeid tõendeid, et me oleks rikkunud seadusi,» ütles Hanell CNN-le. Ühendkuningriikide valitsus teatas samuti, et alus toimetas vastavalt seadustele.

Suurbritannia valitsuse hädaolukorrakomitee (COBRA) kohtus esmaspäeval, et olukorrast rääkida. Kohtumise järgselt ütles välisminister Jeremy Hunt, et tegemist oli piraatlusega ja, et Ühendkuningriigid panevad koostöös Euroopa Liiduga kokku mereõiguse kaitsemissiooni Hormuzi väinal. Ta lisas, et Ühendkuningriigid ei soovi konflikti Iraaniga.

Mõned tunnid enne Stena Impero tankeri hõivamist teatasid Gibraltari võimud, et pikendavad Iraani tankeri kinnipidamist 30 päeva võrra.

Britid hõivasid Grace 1 tanker neljandal juulil, sest nad kahtlustasid alust Süüriasse toornafta toimetamises ja seeläbi Eli sanktsioonide rikkumises.