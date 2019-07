Politsei jätab mobiilsete kaamerate asukohad saladuseks

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles Postimehele, et alati on võimalus, et mobiilsed kiiruskaamerad liiguvad tagasi sinna, kus neid juba katsetatud on. Seepärast ei soostunud ta täpsemaid kaamerate asukohti välja ütlema, lisades, et need kaotaksid eesmärgi, kui kõigile teada oleksid.