Soome pereisa sai vapustuse rannal nähtud meestevahelisest grupiseksist

Lastega randa külastanud pereisa on nördinud seepärast, et kuskil polnud ühtegi hoiatussilti, kuigi selline tegevus ei tohiks olla lubatud üheski avalikus rannas.

Soome Nudistide Liidu esimees Juha Jansson kommenteeris täna, et juhtunu puhul ei ole tegemist nudismiga, see on ekshibitsionism, mis ei ole mitte mingil juhul heaks kiidetav. Janssonile teeb meelehärmi see, et niisugused vahejuhtumid annavad inimestele nudismist vale ettekujutuse, sest nudism ei kätke endas mingisugust seksuaalset läbikäimist.