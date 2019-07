Vene loomakaitsjad paluvad keskkonnaministril üle piiri tulnud karud ellu jätta

«Need karud on pärit Toropetski bioloogilisest jaamast «Puhas mets», mis tegeleb vanemateta jäänud karupoegade rehabilitatsiooni ja nende loodusesse tagasisaatmisega. Need karud on Polja ja Proša. Nad on unikaalsed selles mõttes, et nad ei ole pärast loodusesse naasmist lahku läinud, vaid hoiavad kokku. Nad alles õpivad iseseisvalt metsas hakkama saama ja seetõttu võib neid sageli inimeste juures näha,» kirjutas Bobrova.