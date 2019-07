Hiina-Vene ühisõppus saadab sõnumi USA-le

Nii Tokyo kui ka Soul väitsid, et Vene sõjalennuk sisenes patrulli käigus nende õhuruumi.

Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatas teisipäeval, et riigi hävitajad tegid hoiatuslaske Venemaa eelhoiatus- ja luurelennuki suunas, mis rikkus Korea poolsaare idarannikul Dokdo saarestiku juures riigi õhupiiri. Jaapan peab saarestikku osaks enda territooriumist ja saatis intsidendi järel piirkonda hävituslennukid.

«See on suur asi, sest näitab nende kahe riigi õhujõudude enesekindlust koordineerida sellist patrulli viisil, mille mõju peetakse regioonis kindlasti destabiliseerivaks,» ütles mõttekoja RAND Corporation analüütik Lyle Morris.

Lõuna-Korea analüütiku Ahn Chan-ili sõnul oli õhuruumi rikkumine vaidlusaluse saarestiku kohal «sihipärane». «Hiina ja Venemaa tahavad luua vastukaalu Washingtonile, mis puudutab Põhja-Korea tuumaküsimusi,» ütles ta AFP-le. «Nad teevad pahandusi, et saavutada piirkonnas ülemvõimu, provotseerides Washingtoni kaht olulist liitlast,» sõnas ta.

Nii Venemaa kui ka Hiina on eitanud, et õppused olid suunatud mõne teise riigi vastu.

«Regiooni julgeolekumaastiku kontekstis on tegemist küllaltki suure arenguga,» sõnas Austraalia ülikooli teadur.

Hiinal on maailma suurim armee ning suuruselt teine kaitse-eelarve. Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Wu Qiani sõnul viivad ühisõppused «Hiina-Vene sõjalised sidemed uuel ajastul ajaloolistesse kõrgustesse».

Lõuna-Korea presidendi pressiesindaja Yoon Do Han ütles kolmapäeval, et Venemaa «väljendas sügavat kahetsust» seoses teisipäeval Vene sõjalennukitega aset leidnud juhtumiga. «Venemaa ütles, et nende kaitseministeerium asub viivitamatult asja kontrollima ja astub vajalikke samme,» ütles Yoon pressibriifingul.