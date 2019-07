Hoolimata rekordpikkusest oli May tund ja kolm minutit väldanud lahkumiskõne üsna verevaene. Tavapäraseid tänuavaldusi häirisid vaid Mr. Stop Brexiti hüüdnime saanud meeleavaldaja hüüded EList lahkumine peatada, millele May vastas lakooniliselt: «Pigem mitte.» Lisaks ristas May veel viimast korda piike Tööpartei liidri Jeremy Corbyniga, kellel ta soovitas erakonna juhi kohalt tagasi astuda.