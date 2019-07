Häirekeskus Kloogaranna õnnetusest: kiire abi jõudmisel oli määrava tähtsusega pealtnägija

«Palju avalikkuse tähelepanu pälvinud juhtumi puhul on jäänud tähelepanuta tõik, et kiire ja õige abi jõudmisel oli määrava tähtsusega pealtnägija, kes helistas hädaabinumbrile 112,» kirjutab Häirekeskus oma Facebooki lehel. Päästekorraldaja-logistik Maret Kommer on tänulik pealtnägijale, kes peatus ja helistas Häirekeskusesse.