USA presidendi hinnangul möödus Muelleri kuulamine väga hästi

Trump on nimetanud Muelleri Venemaa sekkumise uurimist valimistesse muu hulgas nõiajahiks ja naeruväärseks hämamiseks ning umbes samasisulist juttu kordas Trump ka eile ajakirjanikele.

Mueller ütles eile USA seadusandjatele, et tema juurdlus Venemaa sekkumisest valimistesse ei vabastada president Donald Trumpi süüst, nagu viimane on korduvalt kinnitanud. Mueller märkis samas, et ei kavatse öelda, kas president sooritas kuriteo või mitte.