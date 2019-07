Prantsuse leiutaja katse lennata flyboardiga üle La Manche'i väina ebaõnnestus

Flyboard on Zapata enda leiutatud umbes rula suurune hõljuk, millega saab lennata sellel kahel jalal seistes.

Tema plaan takerdus algul probleemide taha, sest Prantsuse ametivõimud ei tahtnud projekti väina tiheda kaubaliikluse tõttu heaks kiita. Hiljem teatasid võimud, et annavad siiski loa, sest on saanud Zapatalt kinnitusi tankimisplaanide ja ohutuse kohta.

"Me lõime uue viisi lendamiseks. Me ei kasuta tiibu. Sa oled kui lind, sinu keha lendab. See poisipõlve unistus," rääkis ta enne õhkutõusu.