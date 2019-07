VIDEO: Prantsuse leiutaja katse lennata flyboard'iga üle La Manche'i väina ebaõnnestus

Flyboard ehk lennulaud on Zapata enda leiutatud umbes rulasuurune hõljuk, millega saab lennata sellel püsti seistes.

Zapata plaan üle väina lennata on takerdunud ka varasemas staadiumis probleemide taha, kui Prantsuse ametivõimud ei tahtnud projekti väina tiheda kaubaliikluse tõttu heaks kiita. Hiljem teatasid võimud, et annavad siiski loa, sest on saanud Zapatalt kinnitusi tankimisplaanide ja ohutuse kohta.