USA ekspresident Bill Clinton on täna Soomes

Soome rahvusringhäälingu YLE andmetel on Clintonit nähtud kõndimas Helsingis Esplanaadi pargis ja Aleksanterinkatul. YLE toimetaja Minna Rinta-Tassin sõnul liigub Clinton Esplanaadi pargis koos turvameestega ja sulandub oma suvise riietusega rahvahulka. Clinton on pealtnägijate sõnul heas tujus ja lubab inimestel endaga selfisid teha.

Helsingi politsei kinnitab, et endine USA president Bill Clinton on linnas, kuid rõhutab, et tegemist on eraisikuga.