Euroopa Komisjoni tulevane president kordas Poolas lubadust luua kliimafond

«Piirkondades, mis peavad minema üle uutele tehnoloogiatele ja uutele töökohtadele, on vaja hiiglaslikke investeeringuid, sestap loome me nende piirkondade toetuseks õiglase ülemineku fondi (Just Transition Fund),» ütles von der Leyen Varssavis koos Poola peaministri Mateusz Morawieckiga ajakirjanikele esinedes.