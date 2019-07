Kiiev pidas kinni Kertši väinas Ukraina laevu blokeerinud Vene tankeri

Vene piirivalve ja eriüksuslased ründasid eelmise aasta 25. novembril Kertši väinas kolme Mariupolisse suunduvat Ukraina laeva, hõivasid need ja pidasid kinni meeskonnad. Kokku on kinnipeetuid 24.

Vene poliitik Vladimir Dzhabarov kommenteeris, et juhtunu on «täiesti illegaalne» ning et see on kahe riigi suhteid kahjustav, teatas Vene uudisteagentuur RIA.