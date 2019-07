Stoicescu: Venemaa võimud alahindasid Ukraina enesekindlust

Stoicescu hinnangul on samuti võimalik, et Moskva pani teadlikult Kiievi taas kord provokatiivselt proovile, pigem mitte uskudes Ukraina julgust ja otsusekindlust laeva kinni pidada. «Ukraina võimudel on õigus laeva uurimiseks kinni pidada – tegemist on küll tankeriga, kuid see alus osales sõjalises agressioonis.»