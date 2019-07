Festivalihundid, rünnake nüüd!

11 elutähtsat asja, mis kindlasti kaasa võtta

1. Avatud süda. See ei loe, kui sa oled suhtes või koos sõpradega – avatus on see, mis festivali ägedaks muudab! Kõik elamused, tarkused ja üllatused tulevad ellu teiste inimeste kaudu. Ära hoia end lukus, las elu näitab, mida head tal sulle varuks on.

2. Vabadus. Pinged ja mured maha, vabadus on vundament, milleta on võimatu midagi kogeda. Krampliku ja kontrollivana on sul festivalil igav – istud keset kuuma emotsioonide möllu oma kitsas ja külmas hirmude pimikus.

3. Huumor. Kui oskad naerda, siis laheneb iga olukord. Ebaõnnestumised pole enam halvad, vaid head asjad – nende üle saab ju lõpmatult naerda!

4. Kõige pöörasemad riided. Just nii! Milleks olla nüri osake hallist massist, kui sul on võimalus olla kõige põnevam teos festivali elavast kunstiprogrammist.

5. Mugavad jalanõud. Vaata, mis ilm tulekul, ja pane jalga see, millel tunde tantsida tahaksid. Ebamugav papu või ülearu eputav kontsaking on sama loll valik nagu end peole minnes ise püünistesse pista.

6. Lina. Ehk mingi asi, mille peal murul istuda, jaheda puhul ümber tõmmata ja ujuma minnes käterätina kasutada. Ülihästi suudab seda kõik väike ja imekerge matkalina.

7. Sularaha. Moodsal ajal saaks ka ilma, kuid hetkel oleme jalgupidi veel vanas maailmas ning sularahaautomaadid saavad festivalialal siuhti tühjaks kui kõrbekaevud.

8. Telefon ja akupank. Mitte selleks, et ainult šeerida, elamine ennekõike! Kuid turvalisuse ja kaotsi läinud sõprade leidmiseks on see vajalik. Hea on olla laadimisvõimalustest sõltumatu.

9. Oma pudel. Täidad selle veega või millegi muuga, hea muretu olla igal juhul!

10. Päikesekreem. Halloo, suvi on! Ilm tõotab tulla imeline ning pika nädalalõpuga teeb päike muidu kindlasti 1:0 ära.

11. Hambahari. Kosmeetikumid pole nii olulised, rõõm teeb ilusaks meigitagi. Aga mõni väike isiklik asjapulk mahub tasku alati.