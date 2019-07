USA föderaalvalitsus alustab uuesti surmanuhtluste täideviimist

«Justiitsministeerium toetab õigusriigi põhimõtteid ja me võlgneme ohvritele ja nende peredele seda, et viia täide karistusi, mida meie õigussüsteem ette näeb,» lausus justiitsminister.

Justiitsministri käsu põhjal on hukkamiseks valmis pandud viis inimest, kes on mõistetud 15 aasta eest või veel varem süüdi jõhkrates tapmistes, millega on seotud lapsed.