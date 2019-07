Eile Lõunalehes ilmunud artikliks kommenteeris Rammul, et juriidilisi vigu pole direktor Ilvi Suislepp teinud. «Küsimusele, kas ta on teinud muid vigu, vastas direktor, et on valmis vabandama, kui on neid teinud, aga praegu ta ei tea, mille eest ta vabandama peaks,» ütles Rammul ajalehele.