Kummigraanulitega kunstmuruväljakute keelustamisest on vara rääkida

«Vastavalt ringmajanduse põhimõtetele on oluline, et materjali hoitakse võimalikult kaua ringluses, kuid mitte ohutuse arvelt. Seetõttu on oluline tagada ohutu materjaliringlus, mida tahetaksegi hetkel uuringutega selgeks teha,» sõnas keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Mihkel Krusberg.

Ministeerium ootab Euroopa Kemikaaliameti seisukohta, kas piirangud on vajalikud või mitte. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) on terviseriske juba hinnanud, uurides kokkupuudet nii naha kaudu kui ka allaneelamisel ja sissehingamisel. Tulemused avaldati 2017. aasta veebruaris. ECHA järeldas, et graanulitega kokkupuutega kaasnes äärmisel juhul vaid väga väike risk. Euroopa Kemikaaliamet jätkab kasutatud rehvidest valmistatud kummigraanulite uurimist, pöörates tähelepanu sellele, kuidas need ained mõjutavad tervist ja keskkonda.

«Ta pehmendab kukkumisi, ta pehmendab libisemisi, lööke. Sellest kummist on kaks kolmandikku praegu valatud kujul kunstmuru mati all ja üks kolmandik ehk umbes kümne millimeetri paksune kiht on kunstmuru peal,» selgitas Eesti jalgpalli liidu peadirektor Tõnu Sirel «Aktuaalsele kaamerale,» miks see vajalik on, lisades, et Eestis on kunstmuru selleks, et saaks halval või külmal perioodil mängida, siis lõunapoolsetes riikides jälle palaval ja kuival ajal saaks kunstmurul mängida.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja lükkas ümber Saksa ajakirjandusest liikvele läinud info, nagu valmistataks Euroopa Komisjonis juba ette otsust kummigraanulite keelamise kohta, mistõttu kardeti ka kunstmurukattega jalgpalliväljakute keelamist.