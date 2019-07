Läti blokeeris ELi Vene sanktsioonidele viidates portaali Baltnews

Läti välisminister Edgars Rinkēvičsi suhtekorraldaja Mārtiņš Drēģeris ütles uudisteagentuurile LETA, et 23. juulil ministeerium saatis instituudile kirja, milles oli kirjas, et portaali baltnews.lv registreeritud omanik on Vene infoagentuur Rossija Sevodnja. Viimast juhib Dmitri Kisseljov, kes on kantud Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritute nimekirja.

Instituudile saadetud kirjas selgitas välisministeerium, et Euroopa Liidu regulatsioonid sanktsioonide puhul on kooskõlas Läti sanktsioone puudutava seadusega, seega on see Lätile siduv. Drēģeris ütles, et baltnews.lt on aga kommertsprojekt, mille omanikuks on EL-i sanktsioonide alla käiv juriidiline isik, edastas Läti ringhääling.