Ei rongaema ega kodukana: Euroopa feministist juhi oma Bullerby

Vastsel Euroopa Komisjoni presidendil Ursula von der Leyenil ei tohiks tekkida raskusi tulevaste volinike ohjamisel: lisaks sellele, et rohkem kui tosin aastat on ta hoidnud taktikeppi Saksamaa eri ministeeriumides, teab ta ka, kuidas kontrollida suurt peret. Ta on kasvanud kuue õe-venna keskel ning tal endal on seitse last.