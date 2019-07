Soomes kasvas seksuaalkuritegudest teavitamine

Politseile teada antud seksuaalkuritegudest umbes 67 protsendi puhul on kahtlustatav teada, 28 protsendil neist juhtudest on tegemist välismaalasega. Eelmise aastaga võrreldes kasvas välismaalaste osakaal umbes kuus protsenti.

«On põhjust tähelepanu juhtida, et nendes numbrites kajastub vaid nende kuritegude määr, millest teada antakse, need numbrid räägi sellest, kas kuritegude arv on kasvanud. Teisiti õeldes võib sama kurjategija olla kahtlustatav mitme juhtumi puhul,» lisas Soome politsei pressiteates.