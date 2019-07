Video ja reportaaž: Ämari lennubaasi täitis päevaks reaktiivmootorite mürin ja lennukikütuse hõng

Enne Ämari sissepääsu turvapunktist väljumist küsis meid vastu võtnud kaitseväe pressiesindaja leitnant Taavi Laasik naljatavalt, et kas päiksekreemi ikka panime peale. Alles päeva lõpus jõudis kohale, et see polnud sugugi nali.

Kiirel briifingul selgitati, et käimas on Rapid Forge õppused, mille eesmärk oli tugevdada USA vägede valmisolekut ja reageerimisvõimet Euroopas, et toetada NATO liitlaste ühist kaitset ja julgeolekut. USA õhuväe 352. erioperatsioonide õhuväeüksuse pressiesindaja selgitas, et õhuväelased olid õppuste raames harjutamas kiirtankimist (FARP).