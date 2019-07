Neli päeva kõrbes ekselnud mees päästeti tänu õnnelikule juhusele

Gregory Randolph oli matkanud kõrbes ühe oma koeraga umbes 22 kilomeetrit. Tema maastur oli kinni jäänud kuiva jõesängi, mistõttu pidi mees võtma ette rännaku jalgsi.

Kui mootorrattur Tomas Quinones tema 18.juulil leidis, siis oli Randolph vaevu teadvuse juures.

Quinonesi sõnul oli tegu esimese inimesega, keda ta sel päeval kohtas. Rattur oli sõitmas läbi Oregoni Sisemaaks kutsutava piirkonna – hõredalt asustatud maa-ala, mida kasutatakse loomade karjatamiseks. Esialgu pidas Quinones teel olevat imelikku mügarikku surnud lehmaks.

«Lähemale jõudes mõtlesin, et «See on naljaka väljanägemisega lehm» ning siis sain aru, et tegu on inimesega», ütles ta eile antud telefoniintervjuus.

Quinones täheldas, et 73-aastane oli vahest küll võimeline tema poole vaatama, kuid silmsidet oli tal raske hoida – mehe silmad ei püsinud paigal. Pärast esialgset ülevaatust jõudis ta järeldusele, et leitud mees on kriitilises olukorras.

Randolph oli saanud tugevasti päikese käes põletada, ei olnud võimeline tõusma püsti ega rääkima ning suutis vaevu juua vett, mida Quinones talle pakkus.

Quinonesil ei olnud aga mobiillevi juba teist päeva, seega vajutas ta oma GPS-i jälgimisseadme «SOS»-nuppu, mida ta kandis kaasas hädaolukordade puhuks. Ootamise ajaks avas ta oma telgi, kust nad koos Randolphiga varju said.

Siis ilmus välja ka koer Randolphi koer, väike shin tzu, kellele Quinones andis söögiks maapähklivõid.

Tunni aja pärast saabus kohale kiirabi, kes Randolphi kaasa võtsid. Koera võttis kaasa aga mõni minut hiljem kohale saabunud šerifi asetäitja, kes küsitles Quinonest enne kui mees oma reisi jätkas.

Quinones märkas aga peatselt Randolphi jalajälgi tolmus ning otsustas neile järgneda. Pärast kuut kilomeetrit jalajäljed aga lõppesid, pärast mida andis rattur politseile oma leiust teada.

Oregoni osariigi politsei sõnul kasutasid nad lennukit ning leidsid Randolphi maasturi kaks päeva hiljem. Maasturi juures leiti ka Randolphi teine koer, kes oli samuti elus.

Randolphi jõesängi kinnijäänud maastur. FOTO: AP / Scanpix

Lake-i maakonna šerifi asetäitja Buck Maganzini ütles, et koer sai ilmselt vett mudalompidest jõesängis.

Maastur oli miilide kaugusel lähimast kõvakattega teest, lisas ta. Maganzini sõnul on ta üllatunud, kuidas auto nii sügavale kinni jäi ning ütles, et see võib sinna igaveseks jääda.

Randolph oli pärast päästmist mitu päeva haiglas, kuid nüüdseks on naasnud koju tervenema, nagu ka ta koerad.

Maganzini sõnul sõitis Randolph lihtsalt mööda teid, mis ei ole selles piirkonnas haruldane.

«Siin ei ole midagi väga rohkemat teha. Sa näed ka palju ilusat maastiku», ütles šerifi asetäitja.

Quinones lõpetas oma maastiku rattareisi ning ütleb, et on õnnelik, et leidis Randolphi õigel ajal ning sai talle ka abi kutsuda.

Hiljem avastas mees, et kui tal poleks võimalik olnud abi kutsuda oma GPS-i seadmega, oleks pidanud ta sõitma kuus tundi järgmisele laagrialale, et telefonisignaali saada.