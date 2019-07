Kurjategija tappis Elvas 87-aastase naise

Neljapäeva õhtupoolikul leiti Elvas Urva tänaval majast vägivalla tundemärkidega 87-aastane naine. Meedikud pingutasid, et naist elustada, kuid paraku ei andnud see enam tulemust.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba selgitas, et kuriteo motiiv ja muud üksikasjad on veel selgitamisel. «Politseitöös näeme, et konfliktid võivad viia raskema vägivallani sagedamini siis, kui üks osapool on alkoholi kuritarvitanud,» kirjeldas operatiivjuht.