Põhja-Korea: raketikatsetus oli hoiatus Lõuna sõjaõhutajaile

Lõuna-Korea sõjavägi teatas hiljem, et tulistatud rakett oli sarnane Venemaal toodetud lühimaaraketile Iskander. Põhja-Korea versioon relvast ulatuks tõenäoliselt kõikjale Lõuna-Koreas ning seda oleks väga raske peatada.

USA president Donald Trump ütles pärast raketikatsetust, et tal on Pyongyangiga head suhted, kuid see võib muutuda.