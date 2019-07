Tallinn rajab Ehitajate tee alla poole miljoniga suusatunneli

Rajatav tunnel võimaldab Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja kasutajatel rada läbida ilma Ehitajate teed ületamata – tunnel hakkab ühendama Mustamäe nõlva alust Hüppetorni metsa ja Sütiste metsa liikumisradasid. Praegu on ainus ühendus Nõmme turu juures olev jalakäijate sild.

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneering näeb ette kõvakattega terviseradade väljaehitamise 2022. aastaks. "Loodame sellega ühele poole saada aasta varem. Hea meel on juba sel aastal tööde esimese etapiga alustada," ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Suusatunneli rajamise projektdokumentatsiooni koostas SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel YIT Eesti AS. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on tänavu septemberis. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligi 533 000 eurot.