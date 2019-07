Vene diplomaatia kaudu on Moldovas asuv Transnistria isehakanud vabariik viimastel aastatel tugevalt lääneriike survestanud, et saavutada rahvusvahelist tunnustust ning jõuda eesmärgini, milleks on saada Venemaa Föderatsiooni uusimaks vabariigiks.