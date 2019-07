Brasiilia kutsus BRICS-i riike venezuelalaste appikarjeid kuulda võtma

Ühenduses valitsevad tõsised erimeelsused selle üle, kuidas reageerida olukorrale, mis on sundinud miljoneid venezuelalasi oma kokkuvarisenud majandusega kodumaalt põgenema.

Brasiilia on ainus BRICS-i liige, mis tunnustab Venezuela ajutise presidendina opositsioonijuht Juan Guaidó'd.

«Venezuelalased kisendavad vabaduse järele,» lausus Araújo kohtumisel, millega valmistatakse ette BRICS-i tippkohtumist novembris Brasílias. «Me kuuleme neid hüüdeid Brasiilias. Rahvusvaheline kogukond peab neid hüüdeid kuulma, et midagi ette võtta, ja tegutsema.»

«Me peame kasutama alusena rahvusvahelist õigust ja toetama venezuelalasi selles, et nad ise lahenduse leiaksid,» lausus ta ja lisas, et austada tuleb Venezuela põhiseadust.

Brasiilia välisminister mõistis hukka jõuga võimul püsiva režiimi, mis on tema sõnul põhjustanud äärmusliku vaesuse, näljahäda ja «nelja miljoni venezuelalase väljarände».

Araújo nõustus Lavroviga siiski ühes - vastuseisus välisele sekkumisele. «Me oleme ühel meelel, et lahenduse peavad konstrueerima venezeualalased,» sõnas ta.

Lavrovi märkused langevad ajale, kui USA on valmistamas ette uusi Vene-vastaseid sanktsioone riigi toetuse eest Madurole. Sellest teatas kolmapäeval Ühendriikide eriesindaja Venezuela asjus Elliot Abrams.

Venezuela valitsuse ja opositsiooni kõnelused on ummikus, kuna Guaidó, keda on tunnustanud ajutise riigipeana rohkem kui 50 riiki, nõuab, et Maduro astuks tagasi ja korraldaks uued valimised.