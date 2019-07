USA ülemkohus: valitsus võib kasutada piirimüüri jaoks Pentagoni raha

Üheksaliikmelise ülemkohtu viis konservatiivist kohtunikku andsid president Donald Trumpi valitsusele loa alustada tööd nelja lepingu alusel, mille administratsioon on kaitseministeeriumi raha kasutamiseks sõlminud. Kohtuotsus vabastab tõkendi alt umbes 2,5 miljardit dollarit.

Trump kuulutas varem sel aastal välja eriolukorra USA lõunapiiril, et rahastada kongressist mööda minnes oma piirimüüri kava kaitseministeeriumi eelarvest. Eriolukorra kaebasid otsekohe kohtusse umbes 20 osariiki koos õigus- ja keskkonnaühendustega, kes väitsid, et see rikub põhiseadust.