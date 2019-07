Varadkar: leppeta Brexiti tulemus võib olla ühendatud Iirimaa

Uus Briti peaminister Boris Johnson on öelnud, et tema eelkäija Theresa May Euroopa Liiduga allkirjastatud lahkumislepe on vastuvõetamatu ning ta on valmis leppeta Brexitiks.

Lahkumisleppe juures tekitab pingeid eeskätt Iiri kaitsemeede, mis peaks hoidma pärast Brexitit avatuna piiri Ühendkuningriiki kuuluva Põhja-Iirimaa ja EL-i liikmesriigi Iirimaa vahel.

Peamiselt seetõttu on Briti parlament leppe kolm korda läbi kukutanud.

Varadkar hoiatab, et leppeta Brexit tekitab üha enamates Põhja-Iiri elanikes kahtlusi liidus Inglismaa, Šotimaa ja Walesiga.

«Inimesed, keda võib iseloomustada mõõdukate rahvuslaste või mõõdukate katoliiklastena ning kes olid enamvähem rahul status quoga, hakkavad rohkem ühendatud Iirimaa poole vaatama,» ütles Iiri peaminister eile Donegali maakonna suvekoolis ajakirjanikele.

«Üha enam on näha, kuidas liberaalsed protestandid ja liberaalsed unionistid küsivad endalt, kus nad tunnevad end rohkem kodus. Kas see on rahvuslik Suurbritannia, kes räägib surmanuhtluse taastamise võimalusest ja muust säärasest? Või on see osa ühisest Euroopa kodust ja osa Iirimaast?» küsis Varadkar, kelle juhitav riik kaotab Ühendkuningriigi ja EL-i lahutusest kõige rohkem.

Varadkar rõhutas, et Brexiti-lepe ei ole võimalik Iiri kaitsemeetmeta, mille Johnson on ähvardanud tühistada.

Johnson on kuulutanud, et viib Suurbritannia 31. oktoobriks EL-ist välja igal juhul, olgu leppega või ilma.

«Minu arvates peitub iroonia selles, et üks asi, mis nii Põhja-Iirimaa kui Šotimaa jaoks liitu tõsiselt kahjustada võib, on kõva Brexit. See on probleem, millega neil tuleb arvestada,» vahendas ajaleht Independent Varadkari sõnu.

Iiri välisminister Simon Coveney hoiatas eile, et Johnson on seadnud Suurbritannia Brexiti-läbirääkimiste küsimuses sihilikult Euroopa Liidu ja Iirimaaga kokkupõrkekursile.