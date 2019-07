Johnson: Brexit on võimalus Ühendkuningriigi suunda muuta

Uute Brexiti-läbirääkimiste väljavaatest rääkides ütles Johnson, et on valmis EL-i partneritega rääkima, aga vaid juhul, kui lahumisleppest kõrvaldatakse Iiri kaitsemeede, millele tema eelkäija Theresa May alla kirjutas.

«Aga me ei saa seda teha, kuni jääb paika see antidemokraatlik kaitsemeede, see kaitsemeede, mille eesmärk on meie riiki, ÜK-d tükeldada. Sellest on vaja lahti saada, siis võime edasi minna.»