Poolat ähvardab veepuudus

«Põhja pool on veel hullem, seal on Wisła nagu porilomp.»

Poola riigikontroll juhib äsjaavaldatud raportis tähelepanu, et igale poolakale jagub aastas 1600 kuupmeetrit vett, mis on Euroopa Liidu kesmisest vaid pisut rohkem.

«Meie veevarud on võrreldavad Egiptuse omadega,» öeldakse raportis, millel on pahaendeline pealkiri «Poola - Euroopa kõrb».

Poolas sajab vähem vihma kui temast läände jäävates riikides, kuid aurustumine on sama suur. Kui talved on soojad ja lund vähe, ei tule põhjavette lisa ka kevadisest sulast.

Tulemuseks on see, et suur osa maast muutub tasapisi stepiks ning see on ohtlik nii põllumajandusele kui metsadele ühes loomade ja taimedega.