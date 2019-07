Üllatav fakt: Eesti ja Prantsusmaa tugevaim koostöövaldkond on sõjaline koostöö

«Meie kaitsekoostöö on täiesti unikaalne. Me oleme sisuliselt prantslastega väga väiksest koostööst kaitsevaldkonnas jõudnud sinna, kus nende üksused regulaarselt käivad Eestis ja Eesti väeüksus siis on praegu lähetatud Malisse,» rääkis Streiman.

«Eesti väeüksus Malis, jalaväerühm, on ainus maaväerühm, kes on seal kohal koos prantslastega. Õhuväe toetust annnavad mõned teised riigid. Ameeriklased vist luure toetust. Aga maapinnal on eestlased ainsad, kes prantslasi toetatavad. Prantslased on seda erakordselt kõrgelt hinnanud. Nii et see element on meie koostöös minu arvates hetkel väga oluline,» rõhutas Streiman. «Prantsusmaa on sõjaliselt väga jõuline riik, kes positsioneerib ennast globaalselt, mitte ainult Euroopas ja iga sellist toetust nad hindavad väga kõrgelt.»