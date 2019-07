Kabulis hukkus rünnakus Ghani liitlase büroole 2 inimest, 25 sai viga

Kolm tundi hiljem ei olnud rünnak veel lõppenud. «Julgeolekujõud on piirkonna isoleerinud ja nad püüavad võimalikult kiiresti ründajaid tappa,» lausus Rahimi.

Saleh juhib noortele ja reformidele keskendunud Afganistani kodanikuühiskonna organisatsiooni Green Trend ja on varem töötanud riigi luureteenistuse juhina.

Pealtnägija Ejaz Malikzada ütles AFP-le, et kuulis kolme plahvatust. «See on otsene rünnak Green Trendi büroole. Ma olen kuulnud kolme plahvatust ja jätkuvalt on kuulda tulistamist,» sõnas ta.