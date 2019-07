Inimkond on Maa tänavuse ressursieelarve ära kulutanud

Maa ületarbimise päev (Earth Overshoot Day) on viimase 20 aasta jooksul nihkunud kahe kuu jagu varasemaks ning tänavune on kõigi aegade varaseim, ilmneb rahvusvahelise mõttekoja Global Footprint Network uuringust.

See tähendab, et inimkond elab ülejäänud osa aastast võlgu.

«Maa ületarbimise päeva langemine 29. juulile tähendab, et inimkond kasutab loodust 1,75 korda kiiremini, kui meie planeedi ökosüsteem taastoota suudab,» märkis USA California osariigis Oaklandis baseeruv mõttekoda.

«Globaalse ökoloogilise ülekulutamise hind on enim nähtav metsatustamisena, pinnase erosioonina, bioloogilise mitmekesisuse kadumisena või siis süsihappegaasi sisalduse suurenemisena atmosfääris. See viimane viib kliimamuutuseni ja äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemiseni,» lisati Global Footprint Network avalduses.

1986. aastast alates välja arvutatud kuupäev on sestsaadik iga aasta kätte jõudnud varem -- 1993. aastal langes see 21. oktoobrile, 2003. aastal 22. septembrile, 2015. aastal 13. augustile ja 2017. aastal 2. augustile.

«Meil on vaid üks Maa -- see määratleb lõpuks inimeksistentsiks vajaliku konteksti. Me ei saa kasutada 1,75 (Maad) ilma laastavate tagajärgedeta,» lausus mõttekoja asutaja Mathis Wackernagel.