Kuuba laiendab ligipääsu internetile, kuid hoiab silma peal

«Kuubalased toetavad ja kaitsevad revolutsiooni igas domeenis, nii reaalses kui virtuaalmaailmas,» lausus asekommunikatsiooniminister Ernesto Rodriguez Hernandez.

Tema näeb internetis ja sotsiaalmeedias tööriista tõe levitamises Kuuba kohta, mitte manipuleerimises.

Hernandeze hinnangul tuleb neile anda võtmeroll poliitilises ja ideoloogilises võitluses, mida peetakse süvenevate diplomaatiliste pingete tingimustes Ühendriikidega.

Kuuba telekommunikatsioonisektor, mis oli üks mahajäänumaid maailmas, on viimase aastaga tohutult muutunud.

Alates detsembrist, mil nutitelefonid said 3G ühenduse, on sotsiaalmeedias tekkinud aktiivne internetikogukond, mis esitab valitsusele sageli ebamugavaid küsimusi saareriigi igapäevaelu kohta.

Alates 22. juulist on kuubalastel võimalik ruutereid soetada, need registreerida ja siis luua oma WiFi võrgustikud, mis on seotud riigi kontrollitava operaatoriga ETESCA. Enam ei pea kuubalased selleks minema tsentraliseeritud avalikele lehekülgedele.

«Riigi eesmärk on võimaldada üha laiemat juurdepääsu internetile kogu elanikkonna jaoks,» märkis aseminister.

Kuid uues seaduses sätestatud tehniliste nõudmistega püütakse teha lõppu viimastel aastatel loodud mitteametlikele võrgustikele. «Seesugune kontroll on Kuuba riigi suveräänne õigus,» lisas ta.

Ja ühendus ei ole odav - üks dollar tunni eest, mis on tohutu summa riigis, kus keskmine palk on võrdne 50 USA dollariga. Madalaim 3G tasu on seitse dollarit 600 megabaidi eest.

Kuubalased on juba mitu nädalat teinud sotsiaalmeedias kampaaniat teemaviitega #Bajenlospreciosdeinternet (Muutke interneti hind odavamaks).

WiFi saabumisest alates 2013. aastal on internetiühenduse hind langenud neli korda, ütles aseminister, lisades, et see langeb taristu arenedes ka edaspidi.

Selles 11,2 miljoni elanikkonnaga riigis omab nüüd internetiühendust 80 000 majapidamist ning 2,5 miljonil kuubalasel on praeguseks 3G ühendus

Kuid valitsus liigub edasi ettevaatlikult. «Tehnoloogia ei ole apoliitiline, nagu mõned püüavad seda esitada,» lausus Hernandez.