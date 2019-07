Trükimasina rikke tõttu jäi Eesti Päevaleht täna ilmumata

Printalli trükikoja müügijuht Anne Aavik-Taasväli kinnitas Postimehele, et trükimasin ei käivitunud ja Eesti Päevaleht jäi trükkimata.

«Kõik teised väljaanded said trükitud, minu teada midagi muud peale Eesti Päevalehe ilmumata ei jäänud,» lisas Aavik-Taasväli. Praeguseks on trükimasin taas tööle saadud ja esmaspäevane leht on Aavik-Taasväli kinnitusel ka ära trükitud. Tänane leht tuuakse tellijateni aga homme koos teisipäevase lehega.