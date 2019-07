Itaalia politseiniku tapmises kahtlustatavat väärkoheldi kinnipidamisel

Itaalia politsei on algatanud juurdluse pildi lekitamisesse, milles on näha üht kinnipeetavat istumas politseijaoskonnas, kinniseotud silmadega ning käeraudades.

Politseinikud, kes sündmuskohale läksid, olid tavariietes ning ilma relvastuseta, kuid andsid ameeriklastele märku, et nad on politseinikud, ütles karabinjeeride politseiüksus.

Itaalia meediakanalite sõnul tunnistas Elder mõrva üles kuid ütles, et ei saanud aru, et Rega oli politseinik, sest mees ei kandnud vormiriietust ning Elder ei oskanud itaalia keelt.

Sõjaväepolitsei ülemjuhataja, Giovanni Nistri, ütles Corriere della Serale, et «see on mitteaktsepteeritav juhtum ning seda tuleks ka sellisena kohelda».

Politseiülem Fransesco Gargaro ütles, et kahtulustatava silmade kinnisidumine on illegaalne ning ütles AP-le, et ohvitser, kes nii käitus, tegi seda veana. Ohvitser, kes Natale-Hjorthi silmad kinni sidus, tegi seda vältimaks seda, et süüdistatav näeks juurdlusega seotud dokumente, ütles Gargaro.