Soome on tagasi lükanud 90 protsenti Venemaa Jehoova tunnistajate asüülitaotlustest

Migri vanemametniku Otso Paasi sõnul moodustasid Jehoova tunnistajate asüülipalved 490 Vene kodaniku esitatud asüülitaotlusest arvatavasti ühe kolmandiku. Kuna Soome migratsiooniamet ei pea arvet asüülitaotlejate usuliste veendumuste kohta, on see Paasi sõnul umbkaudne hinnang.

Migri töörühma reis Venemaale kinnitas eelmisel aastal, et Jehoova tunnistajatelt on konfiskeeritud kinnisvara, nende kodudes on korraldatud läbiotsimisi ning usurühma liikmeid on võetud vahi alla.

Sajad Jehoova tunnistajad on mõistetud eeluurimisvanglasse, määratud koduaresti või on neil keelatud riigist lahkumine valesüüdistuste alusel.

Soome Jehoova tunnistajate kõneisiku Jukka Paloneni sõnul on asüülitaotluste vähenemise taga rida põhjuseid, kuid Migrilt saadud negatiivsed vastused on tõenäoliselt üks neist.

PPA: Jehoova tunnistajate asüülitaotluste hulk pole kasvanud

«Vene Föderatsioonist pärit rahvusvahelise kaitse taotlejate arv on Eestis stabiilne ning taotluste hulk pole tõusnud ei Vene Föderatsiooni päritolu ega ka Jehoova tunnistajate vaates. Kuna rahvusvahelise kaitse menetlus ja asjaolud on konfidentsiaalsed, siis ei saa me avalikustada, kas ja kui paljud taotlejad on saanud kaitse selle tõttu, et kuuluvad sellesse usundisse,» kommenteeris PPA pressiesindaja Tuuli Härson Postimehele.