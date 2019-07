Hiina süüdistas Hongkongi meeleavaldajaid kurjades ja kriminaalsetes tegevustes

Hiina valitsus on süüdistanud Hongkongi meeleavaldajaid «kurjade ja kriminaalsete tegevuste» elluviimises, mis on tõsiselt kahjustanud linna mainet ja stabiilsust, vahendab CNN.

Esmaspäeval Pekingis toimunud pressikonverentsil ütles Macau ja Hongkongi asjade ameti pressiesindaja Yang Guang, et olukord Hongkongis on muutunud tõsiseks, lisades, et Peking ei luba ühelgi ohul kerkida, mis seab kahtluse alla Hiina rahvusliku julgeoleku.

Tema sõnul ei ole ükski õigusriik lubanud kunagi vägivallaaktidel vabalt toimuda. «Me kutsume üles Hongkongi elanikke mõistma hetkeolukorra tõsisust», ütles Yang ning kutsus üles Hongkongi inimesi hukka mõistma meeleavaldajate vägivalda.

Yang lisas, et «Hongkong on Hiina Hongkong. Hongkongi asjad on Hiina sisepoliitika». Hongkongi senine juhtimisstruktuur toetub mudelile «üks riik, kaks süsteemi», mille järgi loovutas Ühendkuningriik kontrolli Hiinale 1997. aastal, saades vastu tagatised demokraatia ja inimõiguste osas järgnevaks 50 aastaks.

Tegu oli esimese korraga kui Mandri-Hiina riigiametnik on andnud pressiteate Hongkongis toimuva kohta. Meeleavaldused algasid kaheksa nädalat tagasi vastuseisuna väljasaatmisseadusele, mis oleks lubanud Hongkongi elanikke Hiinasse kohtu ette saata.

Yang avaldas pressiteates toetust ka Hongkongi juhile, Carrie Lamile, ning linna politseijõududele, kes meeleavaldajate sõnul on kasutanud liigset jõudu, vahendab CNN.

«Keskvalitsus toetab kindlalt Carrie Lami, kes juhib Hongkongi valitsust seadusest lähtuvalt, toetab Hongkongi politseid, kes viib ellu seaduseid», ütles Yang. «Me hindame ja mõistame eriti Hongkongi politseijõudusid ja nende perekondi suure pinge pärast, mida nad peavad kandma», ütles ta.

Yang pidas lääneriike rahutuste põhjustajaks, kelle eesmärgiks on «piirata Hiina arengut», vahendab Reuters.

Jimmy Shum, Tsiviilinimõiguste Rindest, mis on organiseerinud mitmeid ametlike meeleavaldusi viimastel nädalatel, pidasi pressikonverentsi pettumuseks. Amet, millel on võim Carrie Lam ametist tagandada, ei teinud seda, ütles Shum CNN-ile. «Seega raiskas pressikonverents 40 minutit Hongkongi inimeste elust».

Kaheksa nädalat meeleavaldusi

Massimeeleavaldusi on Hongkongis peetud juba kaheksa järjestikust nädalat. Kui meeleavaldused algasid seaduseelnõu vastu, siis aja jooksul on meeleavaldajad hakkanud nõudma ka Lami tagasiastumist, demokraatiat ning juurdlust politseivägivalla osas.

Meeleavaldused on aja jooksul muutunud ka vägivaldsemaks. Esimesel juulil jooksid meeleavaldajad tormi Hongkongi parlamendile, kuid loobusid hoonest kiiresti. 21. juulil ründas relvastatud jõuk Yuen Longi rongijaamas meeleavaldajaid, kes suundusid tagasi meeleavaldustelt kesklinnas.

Läinud laupäeval korraldasid meeleavaldajad marssi piiriäärses Yuen Longi linnas, lähedal Hongkongi piirile Hiinaga, kus toimus ka kokkupõrge märulipolitseiga.

Pühapäeva õhtul toimus kesklinnas uus vastuseis meeleavaldajate ja märulipolitsei vahel, kus viimane kasutas pisargaasi ja kummikuule politsei keelu kehtestamiseks.

Vaatamata vägivalla kasvule, ei ole meeleavalduste lõppu näha, vahendab The Guardian. Meeleavaldusi on planeeritud juba järgnevaks kolmeks nädalaks üle kogu Hongkongi.

Peking ei ole seni toimunud palju kommenteerinud. 21.juulil ütles Xinhua, et meeleavaldajad on «radikaalsed protesteerijad», kelle tegevus on «avatud väljakutse keskvalitsuse autoriteedile».

Hiina kaitseministeeriumi infotunnil eelmisel nädalal ütles pressiesindaja Wu Qian, et Hiina sõjavägi jälgib olukorda Hongkongis väga teraselt.