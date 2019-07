Rumeenia kohus tühistas vastuolulised karistusseadustiku muudatused

Üheksa kohtunikku «otsustasid ühehäälselt, et ettepanekud on põhiseadusvastased tervikuna», teatas kohus pressiteates.

«Muudatustel oli vaid üks eesmärk: kaitsta kurjategijaid ohvrite kahjuks, luua hulk meetmeid riigi nõrgestamiseks,» ütles president Klaus Iohannis. Ta on paremtsentristide ridadest ning on sageli häälekalt eri meelt võimuloleva Sotsiaaldemokraatliku Parteiga (PSD).

Rumeeniat peetakse Euroopa Liidu üheks korrumpeerunumaks riigiks ning ta on korduvalt vaielnud Brüsseliga mitme justiitsreformi üle, mille PSD on välja käinud. Euroopa Komisjon arvab, et välja pakutud muudatused kärbiksid tähtsa korruptsioonivastase võitluse tiibu.