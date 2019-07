Prokuratuur ei näe Tarandi poolt SAPTK-i raha endale jätmises kuritegu

Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold leidis esmaspäeval, et SAPTK-i avalduse alusel ei ole alust kriminaalmenetluse alustamiseks. «Ülekannet tehes ei ole selles täpselt selgitatud, mille eest on annetus Indrek Tarandile tehtud, eelnevalt ei ole kokku lepitud, mis tingimustel on Indrek Tarand kohustatud annetuse vastu võtma või tagastama,» märkis ta.