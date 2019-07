Soomes vahistati saripedofiil ja otsitakse tema ohvreid

Politsei avaldas kuriteos kahtlustatava pildi, kuna seda peetakse oluliseks tema kuritegude lahendamisel. «Võib-olla ei saa osa ohvritest aru, et neid on ära kasutatud, kuna paljud olid teo toimepanemise ajal kahtlustava pakutud alkoholi või muude ainete mõju all,» selgitas uurimist juhtiv kriminaalkomissar Saara Asmundela.

Ta lisas, et Helsingi politsei ei ole vähemalt ühe ohvri isikut veel suutnud välja selgitada. Tegemist on teadaolevalt mehe 13. ohvriga, kuid Asmundela sõnul ei ole võimatu, et ohvreid on veel.