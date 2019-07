USA pangalt Capital One varastati üle 100 miljoni inimese andmeid

«Capital One'i teatel sisaldavad need andmed suures koguses krediitkaardi taotlusi, tõenäoliselt kümneid miljoneid taotlusi,» öeldi kriminaalkaebuses.

«Oluline on see, et ühegi krediitkaardi kontonumbrit või kasutajatunnuseid ei varastatud ja enam kui 99 protsendil juhtudest sotsiaalkindlustusnumbrid ei lekkinud,» teatas pank.