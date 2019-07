Inimkonna ületarbimine, üldine hooletus ja eluslooduse kuritarvitamine on viinud tuhanded liigid väljasuremise äärele. Rahvusvahelise looduskaitseliidu ohustatud liikide punasesse nimekirja on nüüdseks kantud üle 100 000 liigi.

Rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) andmetel on ülekalastamise tõttu väljasuremise äärel kaks raide sugukonda. Jahipidamise ja elupaikade hävimise tõttu on sama täbaras olukorras seitse pirmaadiliiki.

Juuli keskpaigas avaldatud punase nimistu uusim versioon tõstab maailma ohustatud liikide arvu 9000 võrra ning praeguseks on selles juba peaaegu 106 000 liiki, kellest 28 000 on väljasuremisohus. Kaitsestaatuse paranemist ei ilmnenud ühegi liigi puhul.

Interpol pidas kinni ebaseadusliku kalastuslaeva Juulis pidasid Indoneesia ametivõimud koostöös Interpoliga kinni aluse MV NIKA, mille meeskonda kahtlustatakse ebaseaduslikus kalastuses ja teistes kriminaalsetes tegevustes. Panama lipu all seilav alus MV NIKA oli registreeritud kui kaubanduslaev ning sellel puudus kalastusluba. Indoneesia ametivõimud (vasakul) on kinni pidanud ebaseaduslikus kalastamises ja teistes kuritegudes kahtlustatava aluse MV NIKA. FOTO: REGINA SAFRI / AFP / Scanpix Alus kuulus ettevõttele, millele kuulus ka laev STS 50 – tuntud ebaseadusliku kalandusega tegelev alus, mis peeti kinni mullu Indoneesias. Laeva omanikke kahtlustatakse ebaseaduslikus kalanduses, dokumendipettuses, illegaalses avamerekaubanduses ja idenditeedivarguses. Interpol jälitas laeva koostöös Ühendkuningriikide mittetulundusorganisatsiooniga OceanMind. Alus peeti kinni Indoneesia vetes. Laeva meeskond viibib juurdluse ajal politsei valve all. Allikas: Interpol

«See, et maailmas on 100 000 ohustatud liiki, näitab, kui suurel määral inimesed elusloodust ära kasutavad. Me peame silmad avama ja nägema, et mitmekesisuse säilitamine on meie enda huvides,» ütles IUCNi peadirektori kohusetäitja dr Grethel Aguilar.

Railaadsete Rhinopristiformes seltsi kuuluvad sugukonnad on maailmas ühed enim ohustatud merekalad. Tihti reguleerimata rannikukalastus on liigid väljasuremise äärele viinud. Railaadsete liha müüakse kohalikul turul, nende kõrghinnatud uimi aga müüakse kurikuulsa uimesupi tarvis.

Küttimise ja elupaikade hävimise tõttu on ohustatud liikide nimistusse liidetud ka seitse primaadiliiki. Kuus liiki seitsmest elavad Lääne-Aafrikas, kus on levinud nii metsade raadamine kui ka küttimine.

Elevandiluurannikul ja Ghanas elutsev pärdikuliik Cercopithecus roloway on lisatud kriitiliselt ohustatud liikide nimekirja, ehk pärdikud on vaid sammu kaugusel väljasuremisest. IUCNi andmetel on järel vaid alla 2000 isendi.

Pärdikud on oma võrdlemisi suurte mõõtmete ja väärtusliku liha ning karva tõttu sealsetele inimestele oluline jahiloom.

Cercopithecus roloway pärdik Prantsusmaal Mulhouse'i loomaaias. FOTO: SEBASTIEN BOZON / AFP / Scanpix

Looduskaitsebioloogi Tiit Marani sõnul taanduvad inimtegevusest tingitud probleemid nagu kliimasoojenemine või reostamine inimese eksisteerimise mudelile. «Nii naljakas, kui see ka ei ole, arvab inimene praegu, et elab väljaspool keskkonda ja kogu keskkond ja liigid on tema jaoks ressursid, mida võib lõputult kasutada,» ütles Maran.

Marani sõnul ohustab meie eksistents palju rohkem meid endid kui loodust. «Me ei saa aru, et oleme osa biosfäärist ja see ohustab meid endid. Kui inimest ei ole, siis läheb elu edasi, mingit probleemi ei teki,» selgitas ta.

Peatamatu majanduskasv laob üha enam pinget eluslooduse õlule. Majanduse kasv ja areng toimub ikka eluslooduse arvelt. «Niikaua, kui me oleme kinni selles paradigmas, et ainus suund on järjest suurem surve keskkonnale, siis ei päästa meid ei teadus ega tehnoloogia,» selgitas Maran.

«Seniks, kuni me ei saa aru, et teistel eluvormidel on oma väärtus – sõltumata sellest, kas me neid saame kasutada või ei –, seniks, ma kardan, on meil väga vähe lootust, et me suudame keskkonda hoida,» sõnas Tiit Maran.

Lisaks inimkonna isekale ületarbimisele ja hooletusele on suureks probleemiks ka elusloodusega seotud kuriteod. Salaküttimine ja eksootiliste loomade salakaubandus on suur oht haruldastele loomaliikidele.

Smugeldajatelt konfiskeeritud elevandiluu põletamistseremoonia Keenias. FOTO: Siegfried Modola / REUTERS / Scanpix

Näiteks viimane isane põhja valge-ninasarvik Sudan tegi oma viimse hingetõmbe mullu märtsis. Keenias elanud 45-aastane ninasarvik kannatas vanusest tingitud tervisehädade all ja tal oli infektsioon paremas tagumises jalas, mistõttu otsustasid tema hooldajad looma piinad lõpetada.

Põhiline oht maailma ninasarvikutele on salaküttimine, mis hävitas ka põhja valge-ninasarviku liigi. Looduskaitseorganisatsiooni Maailma Eluslooduse Fondi (WWF) andmetel on salaküttimine ja salakaubitsemine ninasarvikuid hauda viimas.

Hiina ja Vietnami keskklassi rikastumine tähendab, et nõudlus tõuseb ning mustale turule tekib üha enam väärisesemeid nagu ninasarvikusarved või elevandiluud. Salaküttimise rekord püstitati 2015. aastal Aafrikas, mil tapeti vähemalt 1300 ninasarvikut.

Vietnami kurjategijad himustavad tiigriluid Tai võimud pidasid oktoobris kinni kaks tiigriluid transportinud kurjategijat. Politseinikud said vihje kurjategijaid sõidutanud taksojuhilt. Tai võimude väitel on just kurjategijate organisatsioonid süüdi Tai tiigripopulatsiooni vähenemises. Politsei arreteeris kaks Vietnami kuritegevusvõrgustiku liiget, kelle pagasist leiti tiigriluid ja nende telefonide pildigaleriidest pilte looma tapmisest. Freeland Foundation: salaküttide telefonist konfiskeeritud pilt. FOTO: Freeland Foundation «Kurjategijad on vahistatud, kuid me peame olema valvsad, sest nende palkajad võivad saata teisi pätte meie riigi tiigreid tapma,» hoiatas uurijaid abistanud organiseeritud kuritegevuse vastu võitleva organisatsiooni Freeland Tai haru direktor Petcharat Sangchai. Kolm kuud kestnud juurdluse käigus selgus, et mehed olid saadetud Taisse säilmeid koguma. Taisse reisisid nad läbi Laose. «Need olid professionaalsed pätid, kes olid Vietnami kurjategijate jõugu palgal. Nende roll oli tuua värskeid tiigriskelette oma ülemustele. Nad reisisid Taisse, palkasid salakütid ning üritasid luid Vietnamisse toimetada,» selgitas Freelandi rahvusvaheline esindaja Steve Galster. Allikas: The Guardian

WWFi andmetel on sama täbaras olukorras ka tiigrid. Neid suuri kaslasi ohustab elupaikade hävitamine, salaküttimine ja kliima soojenemine – kõik tingitud inimtegevusest. Elupaikade hävitamise tõttu rändavad territoriaalsed loomad turvalistest piirkondadest kaugemale, et leida uus isiklik territoorium. Migreerumise tõttu on nad aga kerge saak salaküttidele.

Salakütid müüvad mustale turule kõike, tiigri sabast kuni vurrudeni. Tiigriluid kasutatakse rahvameditsiinis ning nende karvkattest tehakse rikastele vaipu ja topiseid. Suur nõudlus tähendab ka tihedat küttimist.

Tiit Marani sõnul on väljasuremisohus liikide päästmisest ka üksikuid lugusid. Näiteks toob ta Ibeeria ilvese, kes möödunud IUCNi aruandes oli märgitud kui kriitiliselt ohustatud liik (CR), kuid nüüd on staatus langenud ohustatud liigi (EN) tasemele.

Ibeeria ilves. FOTO: Wild Wonders of Europe / Oxford / 1 / Scanpix

Marani sõnul on põhiline probleem inimene ise ja inimese mõttemaailm ning süüdi on inimese isekas vajadus pideva arengu järele, mis paratamatult tuleb looduse arvelt.

«Niikaua, kui me ei tee muutusi inimeste mõttemaailmas, on väga väike võimalus, et olukord läheb paremaks. Pikemas perspektiivis läheb kõik ikka allamäge.»

«Me oleme kõik kinni teatud mõttemallides ja see, kuidas neid muuta, on Nobeli preemia väärne küsimus,» nentis Maran.

Olukord Eestis

Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõuniku Agu Leivitsa sõnul liigjahtimine siinseid imetajaid kuigi palju ei ohusta. Jahipidamist peetakse ohuteguriks vaid ilvese ja hundi puhul, kuid selle aluseks on liikide väikesed asurkonnad Eestis.

Lindude puhul on küttimist peetud ohuteguriks 25 liigil, kellest ohustatud liike on 11. Nendest on kriitilises seisus näiteks turteltuvi ja põldtsiitsitaja. Ohustatud veelinnuliikidest on jahti ühe ohutegurina nimetatud mitme partlase puhul – näiteks soopardi, luitsnokk-pardi, viupardi ja punapea-vardi puhul.

Turteltuvi (Streptopelia turtur) maandub vette. Pusztaszer, Ungari, 2008. aasta mais. FOTO: Wild Wonders of Europe / Varesvuo / 1

Kaladest on kalapüüki nimetatud ohutegurina 12 liigil, kellest vaid üks on soodsas seisundis (jõesilm) ning kolm ohulähedased ja kaheksa ohustatud. Kõige ohustatumateks on kriitilises seisundis olevad merisiig ja Peipsi siig.

«Eestis on ülekalastamine suurem probleem kui liigjahtimine. Liigjahtimine on peamiselt seotud rändliikidega ja toimub lindude rändeteedel ja talvitusaladel,» ütles keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Agu Leivits.

Leivitsa sõnul on loomade elupaikade hävitamine üks suurimaid süüdlasi selles, et liigid kaovad. Peamine probleem on haruldaste, spetsiifilise elupaiganõudlusega ja vähese levimisvõimega liikidega. «Neid leidub rohkem vanades metsades, märgaladel ning lubjarikastes elupaikades. Näiteks on vanade metsadega seotud torikseentest ohustatud kolmandik meil esinevatest liikidest,» selgitas Leivits.

Salakütid tapsid põdra Selle aasta aprillis arutati Rakvere kohtumajas isa-poja Eimar ja Taimo Põesaste kaebust keskkonnainspektsiooni otsuse peale, mille järgi karistati neid mõlemaid 600 euro suuruse trahviga salaküttimise eest. Lisaks peavad isa ja poeg tasuma ekspertiisitasu 3247 eurot. Lugu sai alguse eelmise aasta 6. märtsil, mil kaks metssealuures olnud jahimeest leidsid Haljala vallas Vidriku külas kaks põdrakorjust, vahendab Virumaa Teataja. Põtru aga võib küttida ajavahemikul 15. septembrist 15. detsembrini. Põdravasikas viljapõllus. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig / Sakala / Scanpix Üks korjuste leidjatest, Valdo, kes on jahimees olnud üle poole sajandi, tunnistas kohtus, et nägi sellist pilti esimest korda. Kui jahimehed võtavad kütitud põdral kohapeal sisikonna välja ja viivad seejärel looma töötlemispaika, siis salakütid olid põtrade küljest lõiganud ära paremad palad ja jätnud korjused vedelema. Tunnistaja Külli rääkis kohtus, et tegeleb lihakonservide valmistamisega. Tavaliselt teeb ta neid sealihast, aga toorainet toovad ka jahimehed. Mullu 6. märtsil, mil salakütid kaks põtra tapsid, helistas talle tundmatu mees ja rääkis, et üks põder oli sõiduki alla jäänud ja uluki lihast oleks vaja konserve teha. Allikas: Eesti Jahimeeste Selts

Hiljemalt 2020. aastaks on kavas koostada ka uus Eesti punane nimestik. Uues punases nimestikus saab olema veidi alla 1000 ohustatud liigi ning ligi 500 ohulähedast liiki. Eelmises (2008) punases nimestikus oli 500 ohustatud liiki ja ca 750 ohulähedast liiki.

Kõige muretekitavamateks on kategooriasse «kriitilises seisundis» kuuluvad liigid, keda on Eestis vähemalt 200.

Imetajatest on kriitilises seisus kaks liiki: euroopa naarits ja lendorav. Haudelindudest on kriitilises seisus 23 liiki, kaladest kolm, limustest üks liik (ebapärlikarp), putukatest 14 liiki, soontaimedest 35 liiki, sammaltaimedest 17 liiki, samblikke 64 liiki, seeni 31 liiki.

«Naaritsa puhul on sellesse kategooriasse kuulumine aga pigem rõõmusõnum – eelmisel hindamisel loeti liik Eestis piirkondlikult väljasurnuks! Nüüd on ta meil tänu Tiit Marani heale tööle taas tagasi,» ütles Leivits.

Euroopa naarits Tallinna loomaaias. FOTO: EGERT KAMENIK / PM/EMF / Scanpix

Marani sõnul on euroopa naaritsa ja muude ohustatud liikide säilitamisel tähtsad lokaalsed populatsioonid.