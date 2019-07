Lukašenka lubas tänavu Valgevene presidendivalimisi mitte korraldada

«Esimene küsimus, mida ühiskonnas pidevalt arutatakse – ja tõmmatakse sellesse arutelusse Lidiat (keskvalimiskomisjoni esinaine Lidia Jermošina – toim) – on parlamendivalimiste tähtaeg. Oleme kindlalt otsustanud, et tänavu tulevad parlamendivalimised ja tuleval aastal presidendivalimised,» ütles Lukašenka riikliku uudisteagentuuri BelTA teatel töökohtumisel Jermošinaga.

«Seda vaatamata mõningate «asjatundjate» ennustustele, et kuivõrd valitseb rahu ja vaikus, korraldab Lukašenka kiirkorras presidendivalimised, et hõivata presidenditool uuesti ja kauaks ajaks. See on täielik eksitus. Nagu ma lubasin, kõik tuleb seaduse kohaselt ja põhiseaduse raames,» sõnas president.