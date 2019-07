Mees leidis aastakümneid pere külmikus olnud karbist mumifitseerunud säilmed

Kui Adam Smith avas kolletunud külmiku ukse oma ema korteris St.Louisis, nägi ta enda ees tuttavat asja. Külmutatud toidu kottide ja kartongpakendite vahele oli surutud väike pappkarp, mis oli olnud pere igas külmikus ja majas, kus mees emaga 37 aastat koos elanud.

Aastaid oli see karp olnud saladusloori all ning küsimused, mis seal sees on, jäid vastuseta, rääkis Smith St.Louis Post-Dispatchile. Tema teada hoidis ema selles karbis oma vana pulmakooki, vahendab telejaam KSDK. Smith oli ka arvanud, et karbis võib olla raha.

«Ma olen 37 ja see [karp] on külmikus olnud 37 aastat ja mulle on alati öeldud, et see oli pulmakoogi tipp,» ütles Smith.

Möödunud nädalavahetusel, mil ta tühjendas pärast ema surma külmikut, sai talle ehmatusega selgeks, et see jutt ei vastanud tõele. Selle asemel, et leida pulmamälestis või krõbisevaid rahatähti, avanes tema ees õudne leid: karbist tulid välja imiku säilmed, mis olid roosa lapseteki sisse mähitud.

«Tal olid endiselt nahk, juuksed ja kõik muu,» ütles mees. «Ta oli mumifitseerunud.»

Nüüd, saanud tõe teada, on tal enda sõnul veelgi rohkem küsimusi kui varem. Kas surnud laps võis olla tema õde? Mis temaga juhtus? Miks ema kunagi midagi ei öelnud? «Olen rohkem segaduses, isegi vihane,» ütles mees. «Tahan saada rohkem vastuseid».

Smithi missiooniga saada rohkem informatsiooni liitusid St.Louisi politseijaoskonna detektiivid ning Post-Dispatchi sõnul tegeletakse juhtumiga kui «kahtlase surmaga». «Juhtiv mõrvauurija oli segaduses,» ütles Smith telejaamale KMOV. «Ta sõna otseses mõttes jõllitas mind ja ütles, et see on korralik segadus.»

Nii kaua kui Smith suudab mäletada, oli ema Barbara alati salatsev, eriti kui jutt läks pappkarbile külmikus. Karbist rääkimist pidas ema tabuks ning iga kord, kui mees proovis emalt karbi kohta küsida, ütles Barbara järsult ei. «Nüüd ma tean, miks,» ütles Smith Post-Dispatchile.

Vaatamata sellele, et mees suutis kiusatusele vastu panna kõik need aastad, sai Smithi uudishimu temast võitu, kui ta sorteeris emast jäänud asju, vahendab KTVI. 68-aastane Barbara suri kopsuvähki 21. juulil, ning tema korter, kus ta oli elanud üle kahe kümnendi, vajas tühjendamist.

Seetõttu otsustas St.Louisis elav mees välja sikutada pappkarbi, mis oli mähitud valgesse määrdunud plastkilesse. Kui ta oli karbi välja tõstnud, asetas ta selle lauale ning võttis kööginoa. Läbi roosa teki, ütles Smith KTVI-le, olevat ta tundnud jalga. Seejärel nägi ta ka pead, millel olid juuksed küljes. «Siis sattusin ma lihtsalt paanikasse,» kirjeldas mees. «Panin selle tagasi karpi ning kutsusin politsei.»

Smith andis uurijatele oma DNA-proovi ning nüüd tehakse ka lahkamine, vahendab Post-Dispatch.

«Isegi oma surivoodil ei öelnud ema, mis karbis oli,» ütles mees Post-Dispatchile. «See paneb mind mõtlema, et võib-olla ta tegi midagi beebile ega tahtnud kellelegi midagi öelda, kartes, et satub pahandustesse.»

Smith meenutab, et kord oli ema talle öelnud, et kaotas sünnitusel lapse, vahendab KTVI. Ta lisas, et alles hiljuti sai ta teada sugulaselt, et ta ema oli sünnitanud kaksikud, kuid oli nurisünnitus ning teine laps oli antud lapsendamiseks.

«Ma pean ootama lahkamise tulemusi, et saada teada, kas laps tegi kunagi hingetõmbe,» ütles Smith.