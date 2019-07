USA palus Saksamaal tulla appi Hormuzi väina kaitsma

«Palusime ametlikult Saksamaal liituda Prantsusmaa ja Ühendkuningriigiga, et aidata kaitsta Hormuzi väina ja võidelda Iraani agressiooniga ,» ütles saatkonna kõneisik Tamara Sternberg-Greller.

Palve tuleb nädal pärast seda, kui Ühendkuningriik palus vastusena Briti tankeri kaaperdamisele oma mereväel saata Hormuzi väinal Briti lipu all seilavaid laevasid.

«Saksa valitsuse liikmed on selgelt öelnud, et seilamisvabadust tuleb kaitsta. Meie küsimus on, kaitsta kelle poolt?» lisas saatkonna kõneisik.