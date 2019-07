Naist pool aastat ahistanud mees jälitas ja ähvardas ka prokuröri

«Keeran pea otsast, sinul ja sinu pojal!» on vaid üks Aleksandri (39) sadadest, kui mitte tuhandetest ahistavatest ja hirmutavatest sõnumitest endisele elukaaslasele.

Kui Ida-Virumaal elav Anna (nimi muudetud) arvas, et pääseb mürgisest suhtest, said kannatused alles alguse. Kui ta lootis, et politseisse pöördumine päästab, probleemid vaid süvenesid. Kui kohtusaalis kõlas haamrilöök, ei päästnud terrorist seegi.