Vabaühendus: USA valitsus on lahutanud perest ligi tuhat migrandilast

Organisatsiooni andmeil on ametiisikud lahutanud vanematest üle 900 migrandilapse pärast seda, kui kohtunik keelas mullu suvel seesuguse praktika rakendamise.

ACLU kinnitas kohtule esitatud dokumentides, et laste vanemaid on piiril süüdistatud muu hulgas kuritegudes ja laste hooletussejätmises, et eraldamist saaks jätkata.